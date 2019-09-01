◎中國時報

台灣時間9月1日正午，美陸將同步互徵新一輪關稅！美國貿易代表署（USTR）8月30日發布公報，宣布當日起對價值1120億美元的大陸輸美產品加徵15％關稅。而先前大陸亦宣布採取相應報復，同日起對750億美元美國貨加徵5％-10％不等的關稅。美陸對立激化，恐進一步破壞貿易戰談判氣氛。

831港島不平靜，遍地游擊示威！昨日下午從金鐘、灣仔、銅鑼灣等地均有示威者聚集遊行，不時占領主要道路，示威者不僅向政府總部、警總擲汽油彈，還再次衝擊立法會大樓，更有示威者將催淚煙擲入解放軍軍營，港警則於政府總部和立法會外示威區放催淚彈，發射藍色水柱阻止，港鐵更一度關閉西營盤、金鐘、灣仔、佐敦站等站。

川普政府一直避免讓陸美貿易戰戰火波及美國消費者。但9月1日凌晨起，包括電視、服裝、體育用品在內總值1120億美元的大陸產品被加徵15％關稅，亦即69％大陸輸美消費品要被課稅，而目前的比例只有29％。本輪關稅首次對許多美國消費者和零售商造成直接影響。

◎旺報

大陸文化和旅遊部以「鑑於當前兩岸關係」為由，暫停陸客來台自由行及團體遊，隨即減少航班；在此同時，大陸影視圈傳出「限台令」，雖屬謠傳，但台灣影視從業人員坦承，已全面被要求明確「選邊站」。

兩岸政治關係不佳，在大陸工作的台灣影視從業人員即使已選邊站，也極力撇清政治，但相關風險仍高，台灣主創突然被檢舉「台獨」、參演影視作品被封殺或網友抵制的案例不少，加上近年大陸影視圈新人輩出，除非角色有不可替代性，部分大陸製作單位現在傾向暫時不用台灣人。

限縮陸客來台，大陸影視圈一度傳出「限台令」，指江蘇衛視中止與台灣的合作關係，更換跨年演唱會的台灣表演人。此事雖然已遭江蘇衛視否認，大陸業界也證實沒有任何「限台」風聲傳出，但已讓台灣影視業者嚇一跳。

◎工商時報

8月台股下跌的氣氛中，外資賣超逾千億元，但投信業者布局台股不退卻，鎖定的個股多有強勁基本面當靠山，此做法順勢搭上此波段的飆股列車，繳出不錯的績效成績單。市場專家表示，中美貿易戰何時結束尚未可知，但30日台股站穩即將翻揚向上的月線，包括燿華、聯詠、緯創、國泰金等15檔投信布局的衝鋒股，提前為多頭鋪路，可做投資參考。

儘管中美釋出雙方談判團隊持續保持溝通的消息，令市場對9月華府舉行貿易談判抱持希望，但9月1日中午中美將對彼此加徵關稅，推升貿易戰升級，全球市場神經仍高度緊繃。值此前夕，美國總統川普表示，9月1日對中國生效的關稅仍將按計劃實施。

應全球新局勢，台商重置生產供應鏈返台投資設廠，預估帶回上兆元規模的境外資金，政府設立專法許匯回資金有70％投資於實體，也開放25％可投資在金融市場上，銀行業積極開辦座談會，要在第一波就搶下潛在客群，並針對專法的特殊規定，將準備工作提升到總行層級，坐陣指揮新成立的「跨部門」專案小組，並強化行銷戰力，提供客戶「一站式」服務。

(中時電子報)