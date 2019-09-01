不理禁令！香港831反逃犯條例「為香港罪人祈禱」遊行如期舉行，警方開始利用催淚彈、水柱驅趕示威群眾

香港「831遊行」自昨傍晚示威者朝警總扔擲汽油彈後，在晚間升級為激烈衝突，傳出港警在地鐵上無差別攻擊。香港警方在今(1日)清晨3點半左右召開記者會，強調係示威者向路面投擲汽油彈，又在地鐵太子站以長傘和硬物攻擊警員，員警公共關係科高級警司余鎧均對此表示，在太子站事件中，有用「適當武力」制伏示威者，並共有40人被逮捕。

余鎧均指持槍投擲汽油彈者非警員。(圖/截自香港東網)

昨（8月31日）晚間11點多，示威者在太子站和市民爆發衝突，警方派出防暴警和速龍小隊直入月台和列車上制服示威者，導致多人受傷，頭破血流。事件更引發港鐵多達5條線突然停駛。

據香港《東網》報導，余鎧均以及香港消防處分區指揮官(港島中)楊啟巨集在深夜召開記者會，余鎧均形容831示威是「香港經歷浩劫」，她指出，示威者大肆破壞縱火及丟磚塊，向警員掉腐蝕性液體，打破港鐵控制室玻璃等，另外，有大批示威者喬裝市民。

另外，昨晚衝突最劇烈地點為地鐵太子站，許多網友拍到，警方沖入車廂內，揮著警棍朝示威者、市民以及記者狂打，或是噴灑胡椒噴霧。餘鎧均表示，是因為有示威者先攻擊警員，而警員憑著「專業經驗」，判斷地鐵車廂內的人是否示威者再作攻擊是「適當武力」，事件中有40人被拘捕。

警方也表示，31日晚間接獲報案指，有人在西環第三街分發疑似攻擊性武器，警員到場後發現年紀界在19到35歲的6男2女在處理物品，包括通渠水（水管清潔劑）、噴壺、油漆、斧頭、棒球、電動棒球發射器等，以及多張假記者證。該8名男女涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕扣查，案件交西區警區重案組跟進，期中2女1男子稱身體不適，已送院檢查。

余鎧均又澄清網上流傳照片指有警員扮示威者投擲汽油彈並露出槍械，指出照片中的槍械並非警方所用，強調警方依法行事。

(中時電子報)