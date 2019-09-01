頗受看好的新一代硬地高手麥維德夫(Daniil Medvedev)在美網第3輪大為失態，在全場觀眾的噓聲中，他粗暴地從球童手中奪過毛巾丟回去，除了摔拍，還對觀眾比中指，即使他打贏比賽仍被重罰9000美元。賽後他還像WWE的反派摔角手一樣對觀眾嗆聲，「你們愈嗆我，我就愈強！」

這場比賽算是激烈，7-6(1)、4-6、7-6(7)、6-4，四盤出現兩次搶7，現場觀眾大力聲援西班牙選手羅培茲(Feliciano Lopez)。羅培茲既不是美國人也非種子球員(麥維德夫高居第5種子)，顯然觀眾並不認識羅培茲，不論好壞球都喝采，擺明就是針對麥維德夫。

23歲的麥維德夫終於沉不住氣，開始對觀眾表達不滿，他比中指的動作沒有當場被主審看見，是賽後才被追加罰款。他微笑用英文對觀眾說：「我要感謝你們，我本來很累了不想打，是你們給了我勝利的能量，這個能量足夠讓我用5場吧(足夠打到冠軍了)！」

Daniil Medvedev was booed all night at the US Open. And he turned it into a WWE post-match interview. pic.twitter.com/DfNnC2RWyb — Brad Galli (@BradGalli) August 31, 2019

觀眾為何討厭麥維德夫？麥維德夫是俄國人，3年前對戰過美國選手楊恩(Donald Young)，他那時對女主審抱怨：「我肯定你們(主審和楊恩)應該是好朋友吧。」然後大會就把麥維德夫踢出去了，取消他的比賽資格。官方的理由是「種族歧視」(楊恩和女主審都是黑人)，然而麥維德夫可能是因為對方都是美國人才這樣說，他沒說過任何有關種族的字眼。

本月中辛辛那提大師賽男單決賽，美國觀眾在女單決賽後已經跑掉一大半，他們不想看麥維德夫摘冠。事實上也有媒體為麥維德夫抱不平，指責美國人玻璃心，以及他們對俄羅斯和東歐人的莫名敵意。無論如何，麥維德夫如果繼續打出好成績，有潛力成為新一代的大反派。

(中時電子報)