日本網路媒體《Daily NK Japan》引用南韓Liberty Korea Post(LKP)新聞網站28日的報導指出，北韓首都平壤正舉行大規模的肅清活動，約逾1200人遭殘酷處刑！

提供LKP此消息的是2017年11月之前在平安南道的平城市保衛部工作的秘密警察，他於今年8月中旬逃離北韓。

此消息人士指出，平壤現在拘捕秘密警察，也就是國家保衛部和軍方保衛司令部的1200多名幹部，並以反國家行為的嫌疑進行調查。

去年平壤市和平安南道的保衛部被以反國家犯罪嫌疑處決或關到政治犯収容所的約有1100人，今年光平壤市就有超過1200人遭處決、肅清。

報導指出，現在除了LKP，其他媒體尚未報導此消息。但是北韓因經濟制裁而陷入嚴重不景氣，治安也惡化。北韓當局有可能為控制局面而重新公開處決。

該消息人士指出，1990年代北韓曾發生「深化組事件」，又稱作「苦難的行軍」，當時在前所未有的糧食危機中，為了讓民眾不會將不滿情緒朝向體制，時任總書記金正日便偽造了大規模的間諜事件，據說有2萬5千人犠牲。

現在的北韓因遭制裁而經濟不景氣，領導人金正恩對「民眾不滿的出口」也應該抱持危機感。而且金正恩確實有「前科」，在殘酷處決自己討厭的部下時，強迫女藝人們前往旁觀。別看他和川普會談時表現得很紳士，背地裡他完全就是個暴君。

(中時 )