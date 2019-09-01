「黑韓黑到沒人性」論壇假帳號 散布韓死訊造謠

PTT八卦版31日上午10點多有名網友造謠，稱高雄市長韓國瑜在住家頂樓跳下，還提及李佳芬淚訴「網路酸民攻擊不斷，他壓力太大」。對此，韓國瑜競選總部回應強調，黑韓不應沒人性、沒是非，將委請律師蒐證提告，未料，韓黑竟反推給前觀光局長潘恒旭，說一切是在「自導自演」。自由作家洛杉基驚呼「黑韓部隊這招真是狠！」

有網友昨在八卦版以「韓國瑜跳樓身亡 妻淚訴：他壓力太大」標題，內容寫道「國民黨總統候選人，於今天早上9：45自殺，從住家頂樓跳下，以無生命危險，待會三家新聞台會持續報導，李佳芬淚訴：『網路酸民攻擊不斷，他壓力太大』，吳敦義將派人慰問，韓國瑜死後，國民黨將另推候選人」。競選總部發言人何庭歡則表示，黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非，競選辦公室將委請律師蒐證，並且準備提告。

未料，消息曝光後，網路上竟有人將責任推給潘恒旭，質疑韓陣營自導自演。洛杉基在臉書對此表示，這招相當於職業殺手把人妻殺了，然後偷偷把刀藏在人夫枕頭底下，然後報警，再向媒體爆料，指責這個人夫沒有人性。

洛杉基直言，這種刀切豆腐兩面光、一石兩鳥的奸計，也只有綠營的黑韓部隊幹得出來！洛杉基砲轟，為了選舉，可以沒有人性到這種地步？這就是台灣人最自傲的「民主」？他驚呼「黑韓部隊這招真是狠！」

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

首站鹿港天后宮！韓：我昨天掛了，今天又一尾活龍！

(中時電子報)