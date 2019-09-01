在享譽國際的小提琴家胡乃元領軍之下，Taiwan Connection室內樂團挑戰演出無人指揮的音樂會，演出布拉姆斯第二號交響曲、孟德爾頌小提琴協奏曲等作，發揮室內樂對話的精神，憑著團員間的默契，完成音樂會，獲得觀眾滿堂彩。

由胡乃元所號召的TC音樂節，今年特別邀請洛杉磯愛樂法國號首席Andrew Bain、大提琴家Ole Akahoshi、瑞典長笛大師Göran Marcusson及東京藝術大學樂團低音管首席依田晃宣等人，擔任客席首席。

首次來台的Andrew Bain表示，｢團員彼此合作的氛圍非常好，大家一起融入工作、分享想法，我想這是做音樂最棒的方式。｣而今年擔任客席第二提琴首席的小提琴家李宜錦表示，｢在每一個人的眼神跟動作上，我看到的是珍惜跟尊重－珍惜這難得的機會、尊重音樂。｣

值得一提的是，今年參與演出的還包括來自不同樂團的好手，包括紐約愛樂中提琴手黃鴻偉、芝加哥交響樂團中提琴手郭威廷、費城管弦樂團小提琴手陳雨婷，以及比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠、目前尚於柏林求學的魏靖儀等傑出音樂家。演出今9月1日下午還有一場，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )