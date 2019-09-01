20多歲簡姓男子，上網結識15歲少女，約她中午午休見面，陪她逛街用餐，再送她返校上課，但簡男對少女念念不忘，等她下課返家，偷偷摸摸跟她進屋後，撫摸、親吻她胸部、甚至用手指插入她下體。台北地院依對未成年女子性交罪，判處簡男徒刑4月，緩刑2年，須支付公庫10萬元、及提供40小時義務勞務。

判決指出，簡男去年11月，透過網路交友軟體「探探」結識15歲少女，明知對方仍是國中3年級學生，竟於12月17日中午，透過通訊軟體LINE傳送訊息，約少女在捷運站出口見面後，騎機車載她至台北車站地下街逛街用餐，2人再一同步行至少女就讀學校上課。

當天下午4時30分，簡男前往少女住家樓下等候她返家，2人進入少女住處房間後，簡男關上房門與電燈，2人躺在床上，簡親吻少女並撫摸、抓捏、親吻她胸部，並以手指插入她下體性交。事後，少女男友、同學發現她手機內有與簡男有親暱對話，她向男友坦白，少女並告知老師告知此事。校方通報少女母親，少女母親憤而帶女兒報警提告。

法院審理時，簡男坦承不諱，並願與女方及家屬和解，但遭拒絕，法官考量簡沒有前科，犯後態度良好，依對14歲以上未滿16歲女子性交罪判處徒刑4月，緩刑2年，須支付公庫10萬元、及提供40小時義務勞務。可上訴。

(中時 )