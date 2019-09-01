抗議英國首相強生（Boris Johnson）出招關閉議會，英國各地今天發起串聯示威，線上連署反對的人數也已經突破160萬。

關閉議會（Prorogation）是在新會期開始前的短暫休會，在關閉議會期間，國會的辯論、立法進程、表決等等都會中止，因此強生這招是直接讓國會噤聲，讓親歐派議員沒有充裕時間阻擋強生的脫歐計畫。

消息一傳出引發眾怒，在野黨議員批評強生「獨裁」，理應保持中立的下議院議長貝爾考（John Bercow）也罕見發聲，批評這是「憲法惡行」。部分議員訴諸法院試圖阻止，但位於愛丁堡的蘇格蘭最高民事法院昨天已經裁定駁回，拒絕下達臨時禁令。

民眾今天走上街頭，傳達對這項舉措的不滿。英國廣播公司（BBC）報導，包括倫敦、曼徹斯特、里茲、約克、愛丁堡、劍橋、諾丁罕、利物浦、伯明罕和北愛的貝爾法斯特等地，超過30個市鎮都有示威行動。

倫敦市中心的交通因為抗議行動一度癱瘓，民眾大喊：「鮑里斯強生，你真可恥。」但西敏寺附近也出現一小群強生的支持者，表達不同聲音。

警方表示，有3人在抗議行動中被逮補，但沒有透露細節。

在野黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）現身在蘇格蘭格拉斯哥的抗議活動。

他表示，群眾上街是要對強生傳達一項訊息，那就是「你不能帶領我們無協議脫歐」。他說：「到處都在抗議示威，因為民眾對於現在發生的事情感到憤怒。」

財相賈維德（Sajid Javid）因為一名新聞助理被強生首席幕僚康明茲（Dominic Cummings）開除而感到憤怒，據傳和強生關係陷入緊張。但他今天接受BBC廣播節目訪問時仍替強生辯護。

他表示：「國會在這個時候休會是頗正常的事情，關閉國會完全正確且適當。我認為首相和他的政府利用這個機會發表政府議程，完全沒問題。」

強生政府上週奏請英國女王伊麗莎白二世下令「關閉議會」。女王同意休會5週，休會日不早於9月9日，不晚於9月12日，重新開會日則在10月14日，距離脫歐日只剩下17天。

(中央社)