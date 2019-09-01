吳姓男子隱暪已婚身分，與李姓女子交往，女方發現她成「小三」提出分手，吳男不滿「被分手」，一再打電話恐嚇，並傳對方裸照逼她出面，因李女仍避而不見。吳竟至女方家附近埋伏，見李現身後強抱她上車，逼迫對方僅穿內衣褲後再趕她下車。所幸李女安撫吳男，才順利返家。台北地院因吳男認罪，並賠償李女達成和解，依恐嚇、妨害自由罪判吳男徒刑3月，可易科罰金9萬元確定。

判決指出，吳男、李女曾為男女朋友，因李發現吳已婚，提出分手。吳心生不滿，去年7月9日晚間，打電話恫嚇李「去死啦」、「限3分鐘過來，不然立馬抄你家，店裡」，甚至揚言將傳李女裸照至她臉書，並以LINE通訊軟體傳送1張李女裸照給她，但李因擔心與吳見面會發生不測，避不見面。

吳不滿李不願見面，翌日凌晨開車跑到李女住處樓下埋伏，見李返家，上前強抱李女，並將李女扔進他車內，再駕車前往北市民權東路6段處，恫嚇李女褪去衣物，再將全身赤裸的她丟到路邊，載到深山丟棄。李女被迫脫去衣物，僅穿內衣褲，吳見李已褪去衣物，便將車門打開，佯裝要將李推下車。

李女驚嚇之餘，大聲呼叫並掙扎，吳用手摀住李嘴巴，並將她往車內推去，再以身體壓制李，阻止李離去，造成李嘴唇、下頷、左前臂、大腿、小腿多處擦挫傷，李因擔心一再反抗恐遭遇不幸，便費力安撫吳，吳才將李送回家。

法院審理時，吳認罪，並與李女以95萬元和解，並已支付42萬元，法官依恐嚇、妨害自由罪判吳男徒刑3月，可易科罰金，由於檢察官及吳男對法官量刑均沒有意見，法官諭知全案不得上訴，判決確定。

(中時 )