東部海域規模4.3地震 最大震度宜蘭2級 新北1級 08:082019/09/01 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翻攝自 氣象局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部海域今天上午07時46分發生規模4.3的地震，地震深度11.1公里，最大震度宜蘭縣南澳2級，震央在宜蘭縣政府東篇北方46.9公里。各地最大震度為：宜蘭縣2級、新北市、花蓮縣最大震度1級。 (中時電子報) #規模 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 柏瑞深耕台灣30年 養出兩支「基金王」 19:232019/08/28 財經 柏瑞在台30年 養出兩支基金王 21:242019/08/28 財經 餘額寶瘦身 天弘基金淨利 年減近四成 04:102019/08/29 全球財經 創新差異策略 柏瑞雙基金 規模列前茅 04:102019/08/29 產業特刊 陸AI市場高成長 5年逾170億美元 04:092019/08/30 焦點新聞 地牛輕搖 14：46屏東4.1地震 最大震度3級 15:172019/08/30 生活 豪雨還不夠！屏東三地門地震 規模4.1 15:412019/08/30 生活 中信中國50總受益人數、規模雙成長 19:282019/08/30 財經 15：50 台東近海規模4.7地震 最大震度3級 16:092019/08/31 生活 7月底已達9,385.15億 債券ETF規模 邁向兆元大關 04:092019/09/01 財經要聞 生活熱門新聞 半天就停業 上海Costco慘況曝光！陸網友都怒了 - 生活 準颱玲玲最快今生成 周三變天 - 生活 王世堅為愛車嗆爆柯P 宅神驚呆 網好有戲 - 生活 好市多捕蚊燈殺錯蟲 他見一攤屍傻住了 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。