台灣東部海域今天上午07時46分發生規模4.3的地震，地震深度11.1公里，最大震度宜蘭縣南澳2級，震央在宜蘭縣政府東篇北方46.9公里。各地最大震度為：宜蘭縣2級、新北市、花蓮縣最大震度1級。

(中時電子報)

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