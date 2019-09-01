近日有關英國學位真偽討論十分熱烈，時常接受媒體訪問的中華戰略學會研究員張競，畢業於英國赫爾大學政治與國際研究研究所拿到政治學博士學位。他在臉書發表對於英國學歷的看法，並說「賣英國學位證書與各種成績單，其實是項存在多年的好生意」，「證書有鋼印就是真的？您別傻了，下面這個倫敦大學假學位證書廣告範例，就有鋼印啊！」

張競曾任海軍坦克登陸艦 兵器長、副艦長、艦長，在台灣多所學校授課過，並曾於美國、英國求學，在英國赫爾大學政治與國際研究研究所拿到政治學博士學位，並為美國科羅拉多大學，圓石城校區，電子工程碩士。

張競在臉書發表文章表示，「昨天有位畢業於牛津大學拿到博士的好朋友問我，當年修習博士頒授學位過程，其實我是知道他要問什麼？讓我這樣回答您吧：

1. 賣英國學位證書與各種成績單，其實是項存在多年的好生意，請用fake, UK, degree, diploma這幾個字在網路搜尋，有好幾家專門作這個生意的企業，仿冒水準非常高，您真是要嘆為觀止！假若您想指名要倫敦政經學院的證書，就再加 LSE 當關鍵字，很熱門的！

2. 證書有鋼印就是真的？您別傻了，下面這個倫敦大學假學位證書廣告範例，就有鋼印啊！

3. 我們在國外拿學位，都要透過駐外館處認證才算數，而且還要附上中文譯本。我提醒我朋友那要請英國公證人solicitor 循法定程序進行，最後還要蓋那個斗大的膠章與貼滿印花稅票，相信所有認證過文件的朋友都記得。」

張競最後跟牛津畢業的朋友說，「從您問這些問題，我要提醒您，Oxford雖然可以翻譯成牛津，但翻譯成『牛埔』好像也不算錯，反正『津』與『埔』都是渡口，符合ford原來意義，雙方大笑收場！」

(中時電子報)