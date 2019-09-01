香港警察公共關係科余鎧均高級警司及消防處分區指揮官(港島中)楊啟宏今天凌晨向傳媒簡報831示威處理情況，指出示威者向路面投擲汽油彈，並在軒尼詩道路面縱火。警方還說，激進示威者「換衫喬裝市民」。

警方之後在太子站拘捕40人，聲稱「憑專業經驗」辨別示威者，還稱示威者曾用長傘和硬物攻擊警員，於是用「適當武力」制服示威者，並不同意警員進入港鐵站內打人。但承認在混亂情況下很難辨認示威者、記者和普通市民。

警方表示，有暴徒挑釁喬裝的警察，警察在昨晚9時左右感到生命受威脅而向天開槍，另有4名警員在維園噴水池附近被暴徒包圍，昨晚9點10分向天開槍示警。余鎧均澄清，網上流傳照片指有警員扮示威者投擲汽油彈並露出槍械，指出照片中的槍械並非警方所用，強調警方依法行事。

警方表示，昨日（8月31日）有人報警，指有人在西環第三街分發懷疑攻擊性武器。警員發現6男2女(19至35歲）在處理物品，截查時發現該等物品包括通渠水、噴壺、油漆、斧頭、棒球、電動棒球發射器，以及多張疑為假記者證。該8名男女涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕扣查，案件交西區警區重案組跟進。當中被捕的2女1男子報稱不適，被送到醫院檢查。

(中時 )