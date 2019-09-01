8月31日，大批暴力示威者再次非法集會，並在香港多地縱火、作亂。香港警方9月1日發佈聲明，對港島和九龍及新界等多區非法示威活動作出回應。聲明表示，示威者不斷將暴力行為升級，使用的武器越趨致命，嚴重威脅警務人員及市民的人身安全，警方對此予以最嚴厲譴責。警方定必繼續嚴正執法，堅定維護香港的公共安全，對所有違法行為追究到底。

以下是香港特別行政區政府聲明全文：

大批示威者無視警方反對及警告，昨日(8月31日)起在香港、九龍、新界多區非法集結，大規模向政府建築物投擲汽油彈，肆意以磚塊，鐵枝襲擊警務人員，甚至把鐵欄雜物拋入鐵路路軌，完全罔顧乘客安全。示威者不斷將暴力行為升級，使用的武器越趨致命，嚴重威脅警務人員及市民的人身安全，警方對此予以最嚴厲譴責。

警方早前就昨日在港島區舉行的公眾活動發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知書。然而，有人繼續於互聯網號召示威者到灣仔一帶參與未經批准集結。昨日下午約2時，大批示威者沿軒尼詩道前往中區，設置路障堵塞乾諾道中，夏慤道及德輔道中等主要幹道，嚴重癱瘓港島交通。

至下午5時許，一批激進暴力示威者向政府總部，立法會綜合大樓及警察總部發動襲擊，大規模向警務人員投擲汽油彈，腐蝕性液體彈，磚塊及雜物，並四處縱火。警方多次警告不果後，隨即以適當武力展開驅散行動，包括出動人群管理特別用途車以制止示威者的違法行為。

示威者其後轉往灣仔，銅鑼灣及北角一帶，堵塞軒尼詩道，分域街及英皇道等。部分人於軒尼詩道及莊士敦道交界縱火焚燒大型路障，現場火勢一度非常猛烈，嚴重威脅附近民居的安全，警方再次出動人群管理特別用途車驅散人群。

晚上約9時，警方於維多利亞公園附近展開行動時，2名警務人員一度被大量暴力示威者包圍襲擊，並企圖搶奪人員佩槍，兩人生命受到嚴重威脅，遂向天鳴槍兩發示警，以保護同僚及自身安全。

除港島以外，多批激進示威者於晚上到尖沙咀，旺角，太子，黃大仙，觀塘，坑口及天水圍等多區非法集結，先後圍堵警署，堵塞道路，毀壞公物，多個港鐵車站受到不同程度的破壞。

連月以來，激進示威者由最初的大範圍堵路，發展至目前肆意使用汽油彈等致命武器，甚至公然圍毆警務人員，暴力程度不斷升級，行為目無法紀。警方定必繼續嚴正執法，堅定維護香港的公共安全，對所有違法行為追究到底。

(中時 )