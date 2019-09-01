才剛宣布加盟大陸CBA北京首鋼的華裔後衛林書豪，在大陸的高人氣徹底顯現，因為根據大陸社群媒體《Mailman Group》統計，在大陸最受歡迎的現役籃球員排名，豪哥竟然可以擊敗一大堆NBA球星，驚奇搶下第1名位置。

《Mailman Group》公布在大陸最受歡迎的現役籃球員排名，前5強分別是林書豪、柯瑞、克雷湯普生、韋斯布魯克與保羅，令人意外的是「小皇帝」詹姆斯、「大鬍子」哈登、杜蘭特、里歐納德、厄文等NBA球星都沒擠進前5。

林書豪今年雖然隨著暴龍搶下隊史首冠，卻在自由市場乏人問津，最後黯然選擇離開NBA，加盟CBA北京首鋼，他在大陸的高人氣，無疑是北京隊簽他的主因之一，不過豪哥還須拿出場上真正優異表現，來證明自己傷勢已無大礙。

另外《Mailman Group》也公布了在大陸最受歡迎的NBA球隊前3強，分別是勇士、火箭與湖人；至於在大陸最受歡迎的退役籃球員前3名，則分別是「小飛俠」布萊恩、「T-Mac」麥格瑞迪和「閃電俠」韋德。

(中時電子報)