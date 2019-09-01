隨時出擊！深圳武警展開針對性防暴演練 09:022019/09/01 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 央視新聞昨天播出一段影片，稱深圳武警公安展開針對性聯合防暴演練，劍指香港目標十分明確。 影片網址： http：／／news.cnr.cn／native／gd／20190831／t20190831_524758072.shtml (中時 ) #防暴 #影片 #針對 #深圳 #武警 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬華街頭喋血10惡煞圍砍2少年 09:532019/08/28 社會 日本九州豪雨 車輛被大水沖走2人死 10:272019/08/28 國際 美法達成數位稅協議 惹毛美國科技業 12:492019/08/28 國際 陸建政70年大閱兵 中央軍委：不針對任何國家地區 11:182019/08/29 兩岸 知名餅舖疼惜警 贈「防暴臂盾」保安全 15:172019/08/29 社會 Markforged亞太區副總裁Ved Narayan：3D列印智能時代已經來臨 16:492019/08/29 財經 陸國防部：武警深圳演習是計畫內正常安排 18:052019/08/29 兩岸 台南校園現狼蹤 教育局：作必要懲處 14:222019/08/30 社會 林口警攜手導護媽媽 守護學童上下學 15:192019/08/30 社會 港示威者往禮賓府遊行 防暴警舉旗警告 15:422019/08/31 兩岸 兩岸熱門新聞 影》 示威者聚集香港機場 一度有人衝進客運大樓 - 兩岸 陸075型兩棲攻擊艦 小航母戰力強 - 日報 消獨也沒用 陸棄用台影視人員 - 焦點新聞 - 旺報 香港教大學生會長被捕 現拘留於葵涌警署 - 兩岸 近二百人於機場聚集「等巴士」 警員戒備 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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