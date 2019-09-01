央視新聞昨天播出一段影片，稱深圳武警公安展開針對性聯合防暴演練，劍指香港目標十分明確。

影片網址：

http：／／news.cnr.cn／native／gd／20190831／t20190831_524758072.shtml

(中時 )

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