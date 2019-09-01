國民黨2020總統提名人韓國瑜的策略小組成員、新北市議員葉元之，近日表示，對於韓未來選情的影響，他透露在韓陣營的內部民調中，目前不管是三強鼎立或是藍綠對決，韓都還處於些微領先的位子，對於「郭柯王結盟」，他強調，未經檢驗的團隊民調高是正常的。最後「鋼鐵韓粉是否這陣子有鬆動？」葉認為，「並沒有，且國民黨初選結束後，有些支持郭台銘或朱立倫的人，也轉而支持韓，這些就是國民黨粉」。

葉元之近日接受港媒《中評社》專訪表示，郭的民調之所以看起來高，看似現在是高點。是因為「郭從初選到現在都還沒有被真正檢驗過」，所以「『郭柯王』結盟是朦朧美，選到後來會消風」，並不如外界認為給韓的威脅那麼大，還有很多變數。

葉元之為美國南加大傳播管理碩士、台大國發所碩士，曾任新北市政府發言人共七年多，被視為是國民黨前主席朱立倫的朱家軍一員，但初選後，葉也被延攬進韓國瑜團隊的策略小組，並常上政論節目為韓辯護。

專訪問及，外傳郭將在9月宣布參選，對於未來韓國瑜選情是否有重大衝擊？ 葉元之表示，韓國瑜的基本盤還在、也夠穩，依他們最近的內部民調，不管是「三強鼎立」或是藍綠對決，韓都有些微領先，所以「韓陣營已做好任何的準備，要打好這一仗」。

他認為，「郭柯王聯盟」是各懷鬼胎，初期會是蜜月期，但後面摩擦會愈來愈多，因柯是大嘴巴，且會翻臉不認人，是個變數。而王金平過去都是靠國民黨給位子，包括四屆不分區立委等，會不會像是吉娃娃，聲音很大但沒什麼實力？所以「郭柯王現在是朦朧美，選到後來會消風」。

葉元之稱，他在基層跑，藍營支持者都說，要趕快處理郭台銘和王金平（指開除），不要期望他們回來了，處理完才能止血，他個人也主張是愈快愈好，尤其是王，每天還在喊要參選到底，就應該先處理，而「郭坦白說，就是利用國民黨，初選沒過郭就要出走，國民黨就和郭劃清界線」。

最後，專訪問及，「鋼鐵韓粉是否這陣子有鬆動？」葉元之認為，「並沒有，且國民黨初選結束後，有些支持郭台銘或朱立倫的人，也轉而支持韓，這些就是國民黨粉」，所以韓國瑜的支持度是要從國民黨粉加上韓粉來看，基本也有「三成到三成五之間，這些是不會鬆動的」。

(中時電子報)