不少飯店為吸引旅客，會做一些別出心裁的設計，瑞典阿瓦隆酒店（Avalon Hotel）的頂樓無邊際泳池，正是他們的一大賣點，還被譽為是世界7大泳池之一。不過，近日有一對情侶，大白天在阿瓦隆酒店泳池忘情糾纏，完全沒注意（或是沒在意）泳池突出建築物外，激情演出全被下方路人「看光光」，不但有人拍照攝影，甚至還拍手叫好。

阿瓦隆酒店的頂樓無邊際泳池，宣稱水溫始終維持在攝氏25度，且用24K純金鑲嵌在馬賽克磁磚間，加上可以欣賞屋頂以及下方街景，相當受到旅客歡迎。不過，據英國《太陽報》報導，近日這座泳池卻因一對情侶的忘情演出在網路成為話題。

近日一段「阿瓦隆酒店泳池激情片」在twitter瘋傳。影片中只見這對情侶在泳池內「忘情交纏」，而街上觀光客則是紛紛仰頭欣賞，影片中還可聽到有人問「他們在做什麼？」，有人不可置信地喊「不」，還有人吹口哨、叫好。

不過有網友批評，下方民眾不該「偷看」，這是不道德行為。不過也有人認為這對情侶應該要清楚他們所在的環境，在公共場所做這種不雅舉動更不該。

(中時電子報)