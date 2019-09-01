洪宗熠出身二林在地土生土長，深知彰化縣西南角需求，與老農們互動搏感情，也為農村爭取許多建設與福利。（洪宗熠服務處提供）

洪宗熠出身二林在地土生土長，深知彰化西南角需求，與老農們互動搏感情，也為農村爭取許多建設與福利。（洪宗熠服務處提供）

彰化縣立委第三選區（二林、北斗、溪湖區）現任民進黨籍立委洪宗熠，2016年以黑馬之姿，首度從縣議員轉換跑道投入立委選舉就挑戰成功，如今他的連任之路雖備感壓力，仍努力拿出問政專業，訴求守護民主價值，盼能與老農鄉親搏感情，也爭取年輕選票認同。

50歲的洪宗熠是彰化縣民進黨民代中少數高材生，中興大學法商學院公共行政系法學士，彰化師範大學行管、企管雙碩士，從政甚早，從立委助理做起，33歲就當選彰化縣議員，並從第15屆至第18屆、共連任4屆縣議員，基層服務經驗豐富。

2016年以6000多票之差，成功挑戰對手，終止前立委鄭汝芬三連霸之路，然而時隔4年、情勢已大不同，當年泛藍分裂，如今則是藍綠捉對廝殺的激烈選戰，加上九合一大選民進黨元氣大傷，都讓洪宗熠的連任之路備感壓力。

洪宗熠從小就在二林鎮土生土長，是不折不扣的「庄腳囝仔」，深知西南角多數不是靠海捕魚、就是務農，他勤走基層與老農們搏感情，爭取建設、福利，協調案件等，身段越來越柔軟、親和，四年下來膚色更是黑了好幾個色階。

同時，他與團隊也不忘持續拋出環保、民主、經濟等議題，舉辦小型客廳便當會、大型青年座談、整合資源攜手淨灘，每年舉辦10場以上機車下鄉考照，爭取青年學子認同，拉攏年輕人的心。

(中時 )