對戰4連敗之後，洋基1日終於打贏運動家。或許是不信任主審，7局上運動家查普曼(Matt Chapman)一記左外野線邊的安打，看起來像界外，但洋基沒有挑戰而丟掉1分，因此殺到延長賽。幸虧第11局拉瑪修(DJ LeMahieu)敲出再見陽春炮，洋基4-3險勝。

總教練波恩(Aaron Boone)在延長賽坐立難安，他不想浪費時間增加球員受傷的機率，洋基球員本季特別容易受傷，早知道他挑戰查普曼那記二壘打就好了。7局上雙方2比2，運動家跑者在二壘，查普曼那一棒落在左外野邊線旁，被判界內，但有機會重播改判。

「那球我應該挑戰的，但猶豫太久來不及提出，是我的錯，那球當時看起來力道很強。」波恩賽後坦承失策，造成洋基落後1分，他們最近跟執法人員處得不太好，也可能讓波恩有些遲疑。第8局賈吉(Aaron Judge)開轟追平比分，打入延長。

運動家投手的壓制力還是很強，洋基被迫用全壘打突圍，單場4轟皆是陽春炮，包括桑契斯(Gary Sanchez)的雙響炮，出動7位牛棚投手之後艱苦獲勝。最後拉瑪修再見轟讓洋基球員振奮不已，總教練波恩也很高興，不過他當時想的是「咱們快點回家吧。」

(中時電子報)