本周事業運前三名:

1.鼠

工作:本周運勢大翻紅，為第一名。氣勢當旺，信心十足，財運也不錯，終於可以好好一展長才了。

1.豬

工作:本周運勢輕得旺，同為第一名。已經非常熟悉的工作領域，也不能太放鬆，競爭壓力是時時都存在的。

2.馬

工作:本周運勢充滿勝利感，為第二名。暑假期間特別驛馬星動的你，邊忙碌邊旅遊，邊工作邊進修，令人羨煞。

3.牛

工作:本周運勢小升，為第三名。多年的專業累積加上好口碑，現在不用去搶案子，而是業務自己會找上門來。

3.蛇

工作:本周運勢還算不錯，同為第三名。各種商業訊息出現，合作成功機會大，如能規劃完善，未來非常可期。

3.狗

工作:本周運勢穩定，同為第三名。工作上責任心與做事積極態度，一直是你被誇讚的原因，長官欣賞你不是沒原因的。

本周財運前三名:

1.鼠

財運:好久以來的沉悶終於甩開啦，本周你是收入第一名，看著帳上的數字又增加一個零，好不開心啊。

2.牛

財運:本周財運的漲勢勢突破上半年的關卡，讓你非常開心原來你的努力沒有白費。吃飯玩樂的享受也增加不少。

3.馬

財運:一向很會賺錢又會花錢的你，本周再度營的勝利，擔任顧問的角色，讓你經常有紅包收入，現金多多。

本周愛情運前三名:

1.蛇

愛情:本周未婚女性桃花開，在團體中很受到照顧及親睞，如果能用心感受，你將能找到那個和你氣味相投的人。

2.馬

愛情:本周未婚男女本周愛情心動，一杯路過公司的咖啡，十五分鐘的談話，讓你心頭小鹿亂撞，似乎要為他動心了。

3.雞

愛情:未婚男性，大齡單身漢，本周有機會在工作業務中出現欣賞你的女性主管，姊弟戀很有可能發生喔。

3.牛

愛情:本週家庭運不錯，雖然出主意的永遠是另一半，但是努力配合演出及出外司機的你，功不可沒。

本周健康運前三名:

1羊

健康:本周健康運不錯，自從改變飲食習慣，早餐吃水果後，腸道的消化加速，皮膚也變得不再暗沉，真是一大收穫。

2.馬

健康:本周健康運不錯，重新整理自己的運動時間表，按表操課，努力不懈，身體優美線條又將再現。

3.鼠

健康:本周健康運不錯，晨跑，游泳，固定的瑜珈課，保持愉快平和的心情，身體有活力，煩惱自然不用愁。

(中時 )