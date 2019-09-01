「二本貓」主唱賴予喬曾獲得第28屆金曲獎最佳客語歌手獎，結婚4年的她，近日抓包老公和開養生館老闆偷腥，兩人疑似在嘿咻後互傳鹹濕簡訊「愛愛流血了」、「可能太用力，讓你受傷了」，姦情曝光讓賴予喬精神崩潰，憤而離婚並向小三提告求償100萬元，最終新竹地院判賠40萬元。

賴予喬和蔡姓丈夫婚後相當恩愛，未料結婚4年，老公卻和開設養生館老闆娘洪女好上，據《自由時報》報導，兩人不僅相約到洪女家床戰，先生甚至把小三帶回家，在夫妻床上愛愛，從他們的臉書及LINE對話可看出，洪女傳「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩。」蔡男則回「對不起，可能太用力，讓你受傷了。」洪女又回「是我婦科沒有很好，兩次手術的關係，不關你的事」、「當自己看到第一次嘿嘿嘿，其實還滿害羞的。」

另外，賴予喬還提供2人出遊影片，洪女多次咬蔡男胸部，還有摟抱接吻，讓她憤而離婚，身心遭受巨大創傷，需要心理諮商、藥物治療，因此她向小三提告求償100萬元，不過洪女否認通姦，稱蔡男交往複雜，不過法官認為蔡男曾向賴予喬坦承，「我去做了，做愛是很爽，但是卻背叛你」、「沒有在你睡的地方，只有在我睡的地方」等，加上LINE對話和影片等證據，顯示他們逾越正常社交，因此判洪女應賠40萬元。

(中時電子報)