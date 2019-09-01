昨天(8月31日)剛好是波多黎各後衛莫賈卡的35歲生日，結果他用幾乎槍響同時的絕殺拋投，幫助波多黎各在世界盃預賽不可思議逆轉擊退伊朗，只是這名擁有美國、波多黎各雙重國籍的後衛，卻來自破碎家庭，更曾在童年救過母親！

莫賈卡的生父在他兩歲時，就拋棄家庭消失無蹤，也讓他從小就在單親家庭長大，又碰上母親南希的每一任男友都有暴力傾向，南希只能沉迷在毒品與酒精當中，甚至在莫賈卡10歲時，南希想在家裡地下室自殺，卻被莫賈卡闖入阻止。

也因為出身在充滿暴力環境，莫賈卡高中時期相當叛逆且控制不了脾氣，經常用暴力行為處理場上或場外問題，甚至弄到被高中退學，幸好到了大學之後，他總算把心思都放在球場上面，也逐漸展現籃球天分，學習用健康心態面對人生。

只是莫賈卡並未受到NBA選秀會青睞，就連選秀資格都沒拿到的他，選擇前往波多黎各、墨西哥、阿根廷等國聯賽打球賺錢，更代表波多黎各打過中美洲錦標賽、泛美運動會、中南美洲運動會、美洲盃等賽事，如今更站上世界盃舞台。

莫賈卡在世界盃開打前發推表示，「我從來不是最具天賦的那個人，我卻能做到最用心，參加今年世界盃球員有384人，我是其中之一，上帝待我不薄！」不管出身有多悲情，起碼他用這記絕殺球跟球迷宣告，他也能當上國家英雄。

（珍惜生命，拒絕毒品）

(中時電子報)