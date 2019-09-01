位在溪湖鎮二溪路的美髮沙龍因涉及毒品交易，經警方查獲後遭強制拆除。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

位在溪湖鎮二溪路的美髮沙龍因涉及毒品交易，經警方查獲後遭強制拆除。（彰化縣警局提供／謝瓊雲彰化傳真）

8處違章鐵皮工廠暗藏不法 彰警鐵腕拆光

彰化縣政府在「暑期保護青少年－青春專案」期間，配合第三方警政策略，跨局處合作執行拆除涉及毒品、賭博等違章建築場，總計6至8月間共計已強制槍除全縣8處違章建築，展現打擊犯罪、掃除犯罪根源的決心。

為維護青少年安全，今年6月至8月青春專案期間，彰化縣政府聯合稽查小組針對青少年深夜涉足之色情、賭博、暴力等妨害身心健康場所，執行聯合稽查，發現違法、違規，則採「即報即拆，斷水斷電」之強勢作為。

彰化縣刑大副大隊長林世明表示，和美鎮和光路的鄉村小吃部、去年1月發生槍擊案件的溪湖鎮小莓視聽館，溪湖鎮沙娜美髮沙龍以店面掩護進行毒品交易，還有社頭員集路鐵皮屋內聚賭玩「連豆」；因鐵皮違章內涉賭和涉及槍毒等不法為警所查獲，經鄉鎮公所查報、並由縣府建設處裁處後，由警方執行強制拆除處分。

林世明說，繼6月拆除3處涉毒、聚賭的違章建築後，7月再拆除妨害風化場所1處，8月再祭鐵腕開鍘，一口氣拆除涉「槍、毒、賭、色」之違章建築場所4處。

彰化縣警局強調，為有效防止不法犯罪藏匿於本縣轄區，縣長王惠美要求警察局持續清查轄內廢棄工廠、工寮及公寓大樓，並加強掃蕩毒品、槍砲、賭博及詐欺等不法行為；呼籲民眾若發現營業場所、工廠等處所涉嫌違法案件，以合法掩護非法，從事不法行為，應踴躍檢舉告發，警方不分案件大小，除依法移送偵辦外，更將結合縣府相關主管機關運用「第三方警政」策略，依法予以裁罰或拆除。

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(中時 )