南投縣長林明溱，主持萬人泳渡開幕。（廖志晃攝）

前正副總統馬英九丶吳敦義，參加萬人泳渡開幕。（廖志晃攝）

日月潭萬人泳渡，9月1日登場。（廖志晃攝）

日月潭萬人泳渡，泳客抵達伊達邵碼頭。（廖志晃攝）

南投縣衛生局在終點伊達邵碼頭設置增溫室，讓失溫民眾恢復體溫。（廖志晃攝）

2019年日月潭萬人泳渡1日盛大登場，今年共有來自36國、2萬3428人報名共襄盛舉；前正副總統馬英九、吳敦義與南投縣長林明溱，先赴水社碼頭放養1萬尾總統魚（曲腰魚）魚苗，然後到朝霧碼頭鳴槍，第37屆泳渡正式展開。

今年萬人泳渡有1772隊報名，響應教育部體育署推動運動i臺灣全民運動計畫，還有來自美國等36個國家外籍泳客1742人、大陸泳客1310人，身障泳士也有118人參與，名實相副為國際級的體育盛事。

林明溱表示，萬人泳渡報名人數愈來愈多，為了維持泳渡品質，所以人數控制在2萬3000多人，不然人數一定會突破3萬人！

已經第7次參加泳渡日月潭的馬英九表示，萬人泳渡最好每年舉辦2次，每次人數控制在2萬人，就能維持品質，因為游泳是人多「腿」雜，難免造成身體碰觸。

吳敦義表示，他擔任南投縣長的隔年，就舉辦日月潭泳渡，馬英九第1次就參加了！

(中時 )