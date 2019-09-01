民進黨台北市議員王世堅日前上節目痛批柯文哲後，接受媒體聯訪時，打算再次批柯，未料卻發現他的愛車違規停車遭北市警方拖吊，他反擊說，繳罰款後會把罰單寄給柯市府。對此，宅神朱學恒表示，「什麼？堅哥的車又被拖吊啦」。文章一出，引起網友熱議，有網友說，「堅哥真的很有戲」。

王世堅近來集中砲火狂批柯文哲，柯文哲反制，放話要民進黨要派王世堅、簡舒培參選立委，才能凸顯民進黨的台灣價值，王世堅上個月29日下午錄完節目，準備出面再度批柯「見縫插針」，想不到先發現他自己的BMW愛車，違規停車遭北市警方拖吊。他說，他會把罰單繳了後寄給柯市府，還強調「我柯黑議員絕對沒有特權」

宅神朱學恒知道後，在臉書發文說，「什麼？堅哥的車又被拖吊啦」。文章一出，吸引網友熱議，紛留言，「真是的，怎麼這種花絮感到無比的療愈阿」、「給北市警察一個讚」還有網友說，「堅哥真的很有戲」。

更多網友說，「聽人家他的選民服務，做得很不錯，是少數民進黨裡面，我覺得比較認真做事的政治人物，欣賞他阿」、「不要這樣 我最喜歡的政治人物就是恰吉」、「其實只要把世間黑柯這點拿掉 他跟豬哥亮一樣都是很能搞笑的藝人」。

(中時電子報)