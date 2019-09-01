臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」砲轟，民進黨拿冰冷數據騙選票，網友也紛紛回文喊「苦日子來到了」。(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書)

大同集團旗下面板廠華映董事會決議將大量解雇員工，傳出2100名員工將全數解雇。此外，燦坤集團轉投資的「金鑛咖啡」，傳因不堪虧損將全台大幅裁員224人，預計10月20日解雇。對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」砲轟，民進黨竟還拿冰冷數據騙選票，網友也紛紛回文喊「苦日子來到了」、「百業蕭條人民的苦日子來了」。

臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」寫道，華映裁員2100人；金鑛咖啡裁員224人；旅遊業出現無薪假，9月恐現倒閉潮。該粉專諷刺表示「民進黨卻還在拿冰冷數據騙選票，為什麼民進黨一點都不在乎台灣人的死活？」

網友則紛紛回文表示「苦日子來到了」、「百業蕭條人民的苦日子來了」、「似乎苦日子就快來臨了」、「才剛剛開始而已」、「經濟蕭條、百業待興，人民苦不堪言」、「民進黨說謊」。不過也有網友認為「金礦那個不知道就別亂說，那是內部關係」、「華映大同自己把公司搞爛是要怪誰？」

面對華映公司、金礦咖啡紛紛傳出裁員的消息，國民黨立委王育敏日前也在臉書上發文，蔡總統不斷宣稱對台灣的景氣趨勢非常樂觀，甚至把今年的經濟成長率從2.19%大幅上修到2.46%，但是實際看到產業界的狀況，卻讓人感到非常悲觀。她說面對大陸限制旅客來台，旅遊業者已準備開始放「無薪假」，例如以接陸客團為主業的寶得利公司，就已經決定採取無薪假。業界更憂心，9月起與陸客相關的產業，恐怕會出現倒閉潮。

王育敏直言，面對各大產業紛紛亮起營運紅燈，蔡還在拿冷冰冰的經濟數據沾沾自喜，她希望蔡可以正視人民的需求，不要再拚政治，而是好好拚經濟、護民生。

(中時電子報)