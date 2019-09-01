高雄市長韓國瑜，1日上午10點要到天后宮參拜媽祖，一位支持者手持標語，來到天后宮。（黃國峰攝）

高雄市長韓國瑜，1日上午10點要到天后宮參拜媽祖，一早不到8點半，天后宮前廣場，已有韓粉集結，喊著台灣安全、人民有錢，韓國瑜凍蒜。（黃國峰攝）

高雄市長韓國瑜，1日上午10點要到天后宮參拜媽祖，販賣國旗、國旗裝、韓國瑜相關商品的攤販，也紛紛找空隙設攤，韓迷也抽空添購挺韓商品。（黃國峰攝）

高雄市長韓國瑜，1日上午10點要到天后宮參拜媽祖，不少韓粉一早就從四面八方來報到，一位韓迷騎重機到場。（黃國峰攝）

高雄市長韓國瑜，1日上午10點要到天后宮參拜媽祖，不少韓粉一早就從四面八方來報到，一位從台中來的陳先生，在臉上彩繪紅藍白三色，表達愛國的心情。（黃國峰攝）

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜，1日到彰化走訪8個宮廟，第一站將來到鹿港鎮天后宮參拜媽祖，一早香客絡繹不絕，加上韓國瑜將到場，不少韓粉一早就從四面八方來報到。天后宮前廣場除了來參拜團體的迎神樂音外，也響起「台灣安全、人民有錢」、「韓國瑜凍蒜」的口號聲。

建廟已4百餘年的鹿港天后宮，參拜香客本就很多，因為韓國瑜將到廟參拜媽祖，不少韓粉也陸陸續續從各地到場等韓國瑜，有從台北來的激動姐，她說她每場必到，一早就從士林開車出發，7點多就到了，來自新竹的林小姐表示，希望韓國瑜能讓中華民國的國旗飄揚全世界，讓世界看見中華民國，來自二林的陳先生，很久都沒看見這面國旗了，心中滿滿的感動。

鹿港天后宮附近攤販，本就很多，1日也陸陸續續湧入，販賣國旗、國旗裝、韓國瑜相關商品的攤販，紛紛找空隙設攤，也有原本店家，趁機擺出相關商品販賣，不少韓迷也慢慢湧入，沿街添購相關產品。

首站鹿港天后宮！韓：我昨天掛了，今天又一尾活龍！

(中時 )