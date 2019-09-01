為了向勞苦功高的國軍官兵致敬，一群熱愛跑步的軍人，在素有「超馬上校」之稱的國內路跑愛好者鄒雙喜號召下，自發性組成團隊，籌辦 「榮耀九三 向國軍致敬」路跑活動。希望用陽光、健康的方式來為國軍加油鼓勵，度過一個不一樣的九三軍人節。

國軍官兵與眷屬們與參賽者在石門水庫前準備起跑。(主辦單位提供/戴志揚桃園傳真)

這項活動已經連續第四年舉辦了，在國軍官兵、退伍軍人路跑社團、協會等社會大眾熱烈支持下，今天清晨有將近4000位選手報名參加4K(休閒組)、10K(健康組)、21K半馬及42K全程馬拉松。

特別的是，許多部隊主官親自帶領，以團隊名義報名參賽，包括陸軍第六軍團指揮官楊基榮中將；陸戰66旅指揮部劉爾榮少將；二一砲指部金鷹指揮官連少將；陸軍通信訓練中心及陸軍專科學校也都分別號召了超過200名弟兄與會，藉著參加路跑，也為所屬官兵眷屬舉行親子活動，為慶祝軍人節及招募人才做了最好的示範與宣傳。

軍方單位參加踴躍，希望鼓勵官兵能以路跑方式張顯國軍榮耀。(主辦單位提供/戴志揚桃園傳真)

大會更邀請了七七抗戰、古寧頭戰役及八二三砲戰老兵到會場接受現場群眾、後輩官兵致敬，表彰他們為保衛國家安全的貢獻；此外參賽選手當中，21砲指部康喬展、趙駿安少校(當選國軍楷模)、蔡雅雯上尉(當選國軍模範團體)、蔡秉憲上尉及陸軍通訓中心周黃世華士官長(當選陸軍楷模)等五位年度戰訓任務優異幹部，也接受了大會一項特別的頒獎表揚，以傳達全民敬軍、激勵官兵士氣的時代意義。

特戰指揮部官兵還以全副武裝進行參賽，展現驃悍戰力。(主辦單位提供/戴志揚桃園傳真)

九月氣候秋陽高照，路跑活動對於選手安全維護及補給作為特別重視。主辦單位排除萬難委請名聞遐邇「松隆烤大豬」 (老闆為政戰學校校友)親自操刀，在賽道補給站現場烤大豬，為全馬組選手補充能量。

主辦單位表示，發起這項活動起心動念單純只想以健康、陽光、正向的方式，透過路跑這個平台，邀集官兵袍澤及社會大眾一起加入「向國軍致敬」，以邁向「鼓舞軍人士氣 凝聚軍民情感」的終極目標。

「榮耀九三」路跑在國防部相關單位指導鼓勵下，秉持「向國軍致敬」目標，彰顯國軍官兵建軍備戰成效，特別在現場實施人才招募及靜態資訊陳展，透過主題式路跑活動，結合國軍人才招募文宣，近距離與民眾接觸，傳達「軍愛民 民敬軍」理念。

(中時電子報)