警方尚未破案，民進黨立委王定宇已在臉書帶風向，貼出一張圖寫「韓粉自導自演韓國瑜跳樓!?假訊息IP位置帳號被爆是韓粉」。(王定宇臉書)

王定宇貼文被轉發，網友留言「原來王立委這麼厲害，IP這個東西，可以用VPN造假，只要透過VPN，IP都可能一樣，在還沒破案前，先把風向帶到韓國瑜這邊，讓百姓先廝殺。」(朱學恒的阿宅萬事通事務所社團)

PTT網民「swing1221」在昨天貼出高雄市長韓國瑜墜樓的假消息，據知IP分別來自美國、加拿大，高雄檢警已主動展開偵辦。警方尚未破案，民進黨立委王定宇已在臉書帶風向，貼出一張圖寫「韓粉自導自演韓國瑜跳樓!?假訊息IP位置帳號被爆是韓粉」。王定宇並說「老招數...你覺得...還有用嗎？」網友留言「原來王立委這麼厲害，IP這個東西，可以用VPN造假，只要透過VPN，IP都可能一樣，在還沒破案前，先把風向帶到韓國瑜這邊，讓百姓先廝殺。」

對於PTT網民「swing1221」捏造高雄市長韓國瑜墜樓的假消息，韓國瑜競辦發言人何庭歡表示，已委請律師蒐證提告。也跟韓國瑜通過電話，韓國瑜還是活跳跳、生龍活虎，至於發文帳號是否為境外IP，這部分就交由警方蒐證。據知該位造謠者是利用VPN跳板，連續貼出3則同樣的假消息。刑事局南打中心主動展開偵查，同時報請檢察官偵辦。

警方尚未破案，民進黨立委王定宇已在臉書帶風向，貼出一張圖寫「韓粉自導自演韓國瑜跳樓!?假訊息IP位置帳號被爆是韓粉」。王定宇並說「老招數...你覺得...還有用嗎？」

王定宇貼文被轉發到「朱學恒的阿宅萬事通事務所社團」，網友留言「原來王立委這麼厲害，IP這個東西，可以用VPN造假，只要透過VPN，IP都可能一樣，在還沒破案前，先把風向帶到韓國瑜這邊，讓百姓先廝殺。」、「怎麼 又是 王定宇 啊？」、「沒用，那也是指台灣刑市局沒用啊」、「民進黨前科累累！」、「王導出來了」。

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