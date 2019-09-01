近期香港反修例示威活動日益升溫，從6月初以來已有數十萬香港市民，連續上街頭表達訴求3個月。盼特區政府能傾聽民意。對此前總統陳水扁就表示，馬英九騙了8年，國民黨還在繼續騙的「一中各表的九二共識」，只剩下「一中」沒「各表」。對此，網友紛紛在阿扁臉書留言表看法，「阿扁你這個總統白做了。中共正準備慶祝其建政70週年，這個時候怎麼可能動香港？」。

陳水扁今在其個人臉書「陳水扁新勇哥物語」PO文稱，「一個中國」看新疆，「和平協議」看西藏，「一國兩制」看香港，如果台灣人再不覺醒，如果蔡政府再不硬起來，「明天的台灣」就是「今日的香港」！？

阿扁解釋，就在8月27日，香港特首暗示祭出1967年用過一次的《緊急法》，8月29日凌晨大批「中國解放軍以輪換為由開進香港特區」，8月31日由民陣申請的大遊行被警方正式駁回前夕。民陣召集人岑子杰被襲擊、香港眾志秘書長黃之鋒被捕、香港民族黨召集人陳浩天被拒絕離境，「中國民運人士王丹」在臉書預告「大逮捕就要開始了」！大陸(中共)顯然是要抓捕大部分有號召力的抗爭組織者，阿扁認為「鎮壓的時刻就要到了」。

他也指出，美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）為文評論，如果「中國出兵鎮壓香港，也可能會用武力控制台灣」，美國與中國商務關係必須要走到盡頭。

他表示，香港反送中運動從3月31日到現在已經5個月了，「中國會不會從震懾升高為震壓？」全世界都在看！鄧小平在97香港回歸中國前保證說，香港特區與中國「一國兩制」「50年不變」，絕對不會騙人，如今「一國」是真，「兩制」是假。倒是鄧小平口中，中國解放軍進駐香港是為了行使中國對香港的主權，必要時防止香港的動亂，真的沒騙人！

阿扁重話炮轟前總統「馬英九騙了8年」，國民黨還在繼續騙的「一中各表的九二共識」，也只剩下「一中」沒有「各表」。更強調，國民黨韓國瑜無視於「一國兩制」下的香港人悲慘命運，「和平協議糖衣」下百萬圖博人的下場，「仍妄想跟中國大陸簽署賣台的『和平協議』」！

他認為，從香港接受「一個中國，兩個制度」的慘痛教訓，蔡總統及其政府應該硬起來，堅決拒絕接受「一國兩制」外，更應依照民進黨黨綱「台灣前途決議文」，大聲宣示「反對一中原則」。民進黨不做，「一邊一國行動黨」來做：修改兩岸關係條例有關「一個中國，兩個地區」的規定，走向「台灣中國，一邊一國」！

對此，網友看完阿扁PO文，紛紛表示，「思路這麼清晰，感覺可以回中監了」、「你可以支持香港，但是不要矮化自己，拿在一起比較」、「這次蔡總統硬讓同婚專法過關，試圖讓同性戀婚姻列入教科書在課堂上講授予國中小學生，這真的讓我覺得2016投蔡英文很丟臉」。

也有網友提出看法批阿扁，「阿扁阿，你這個總統白做了。陸(中共)正準備慶祝其建政70週年，這個時候怎麼可能動香港？有點頭腦的人都知道不可能的嘛。即使真要戒嚴香港，也不會動用軍隊的，有武裝警察足夠了。民進黨人完全不瞭解中共，他們也不想瞭解，對抗就對了。『香港問題沒那麽嚴重，中共不會鎮壓的』，雙方都在拖，看誰撐的時間久」。

(中時電子報)