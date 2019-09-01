發誓要在湖人東山再起的「魔獸」霍華，如今真的做出實際行動！從霍華最近的訓練影片當中可以看到，他正在積極苦練三分外線，畢竟如今三分球當道，大個子練投三分並不意外，但向來都在禁區討生活的霍華，竟也願意投三分球了。

在霍華待在NBA的15個球季當中，三分球絕對不是他的進攻選項之一，生涯三分球出手次數只有63次(兩分球出手11154次)，總共投進6顆三分球，三分命中率只有可悲的9.5％，連1成都沒到，生涯三分球場均出手只有0.1次。

儘管從影片當中看到，霍華的三分球出手仍然相當不準，甚至大部分都落空了，但他仍然努力練投三分，似乎真的很想讓自己變成可內可外的大個子球員，只是都已經33歲的他，現在才要開始苦練三分球，會不會已經為時已晚了呢？

起碼霍華已讓外界感受到他的轉變，畢竟以往想讓他練三分球，幾乎是不可能的事，他連練罰球都很懶散了，假如他真把三分球練好，這對湖人在新球季可說是利多消息，看來霍華內心很清楚，這次加盟湖人恐怕是他最後1次機會了。

(中時電子報)