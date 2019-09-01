今年將事業連帶生活重心都轉往大陸的前女「F4」成員劉樂妍，不僅身在對岸心也在對岸，多次大方表態自己的國族認同，同時堅決反對台獨，這點成為她一大特色，在對岸圈粉無數，大開知名度，甚至受封「女版黃安」。近來劉樂妍抽空返台，她po文透露回家鄉總把口罩戴緊緊，不是怕台獨，而是怕「另一種人」。

劉樂妍近日在臉書po文，透露自己將回台灣，昨她在北市某餐廳打卡，表示跟朋友一起出門相聚，沒想到竟公開表示「遇到有個人對我一直逼近，一直逼近，一直逼近」，而查看後劉樂妍表示不認識對方，也不知道對方到底想幹嘛，「我突然有點害怕」。

她透露害怕之餘她無意識拿下了口罩，順道解釋之所以回家鄉就戴口罩「不是因為怕台獨。我還真不怕遇到台獨。我就怕遇到狗仔隊」，而躲避狗仔也不是因為做了什麼好八卦的事，竟是因為「狗仔隊一定會把我拍得很醜」，至於可疑男子，只是認出她的粉絲，虛驚一場。

(中時電子報)