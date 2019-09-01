美國15歲小將「可可」高夫(Cori Gauff)勇闖美網第3輪，1日碰上球后大坂直美，雖獲得主場觀眾熱情聲援，終究實力相差懸殊。大坂直美以6-3、6-0輕鬆獲勝，晉級16強。賽後大坂直美特別邀請高夫一道受訪，並稱讚高夫的表現，觀眾鼓掌叫好。

大坂直美是世界第1，她的賽場是中央球場(亞瑟艾許球場)，在這裡接受訪問非同一般。「我知道我會哭，所以我不敢接受。」在直美力邀下，高夫激動落淚，溫暖的場面贏得觀眾喝采。「我在這場比賽學到很多，謝謝直美，但我不希望外界認為我搶走了目光，這是屬於她的時刻。她在場內把我當敵手，場外當我是朋友，對我來說她是運動員的典範。」

英媒BBC立刻提起去年小威廉絲(Serena Williams)發飆弄哭大坂直美的風波，兩次弄哭對手卻是不同結果，藉以稱讚大坂直美的氣度。然而這兩件事相比並不公平，去年小威是輸球一方，大坂直美兩次都是贏球一方，贏球的人當然比較不會發脾氣，真正的修養往往得看輸球的時候。

大坂直美代表日本，深知地主觀眾喜歡高夫，她還特別向高夫的教練團致意，「你們培養出了一個很棒的選手。」「很抱歉我今天打這麼狠。」直美這個舉動贏得美國球迷喝采，包括籃壇傳奇人物布萊恩(Kobe Bryant)都發文稱讚她們：「恭喜網壇後繼有人了。」這也是年僅21歲的直美展現出的成熟一面，她今日不論球技人品都是滿分。

(中時電子報)