莎士比亞的妹妹們的劇團作品《Re：親愛的人生》，將首登巴黎今秋藝術節，把台灣故事帶到歐陸舞台。（國家兩廳院提供／李欣恬台北傳真）

莎士比亞的妹妹們的劇團去年集結客家、眷村、老兵、刺青、通靈等地方故事，編創舞台劇《親愛的人生》，扣合著土地和人情，今年改版為《Re：親愛的人生》，首登具代表性的巴黎今秋藝術節，以及到法國鳳凰劇院演出，讓台灣故事遠播到歐陸舞台。

總編導王嘉明表示，最初編創時，是以諾貝爾文學獎得主艾莉絲．孟若同名作品《親愛的人生》為靈感，「她作品說的都是日常生活故事，平平淡淡，卻暗潮洶湧，令人玩味，我以她這樣的精神創作。」

重新調整後的《Re：親愛的人生》，由〈記憶〉、〈埤塘〉、〈附身〉和〈刺青〉四段故事組成，各段之間看似無關，卻又扣合著相關元素，表現生死無常，呈現人間真情。劇情內容包括老兵故事、客家族群、神壇問事、荒唐青春等，都是台灣人非常有共鳴的故事，同時也運用布袋戲，作為敘事手法呈現。

只見劇中演員們轉換不同口音，包括台語、帶有雲南口音的老兵、日語、客語等，台詞的韻律和節奏感，也和音樂相互配合。王嘉明表示，為了讓戲更順暢，台詞與音樂、音效之間，有緊密的設計，「舞台上的資訊量很龐大，有很多顏色、意象、感官等狀態交織在一起，在聽覺效果上念起來如何，呈現出來的狀態明是暗，都有特殊的速度感，一一鋪陳。」

王嘉明表示，有時不是透過布景、道具的移動而轉換場景，「而是透過音樂，讓舞台的時空起了不同的變化。」

音樂設計由柯智豪、林芳宜擔任，全劇也有一組樂團現場演出，林芳宜表示，「音效設計、現場樂隊的演奏，有時只是一個聲音，就能改變時空或切換狀態，像是劇中演員表現自言自語、切換回現實，這兩種不同狀態，就是透過音樂轉換，環環相扣。」

《Re：親愛的人生》今9月1日下午還有一場，之後11月28日至30日將在巴黎今秋藝術節登場，12月4日到鳳凰劇院演出。

(中時 )