警牽男童沿街找爸爸，最後一家團圓。（中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

一名6歲男童上月31日下午，獨自穿梭在桃園市中壢市區車陣中，員警見狀立即下車詢問，發現他因走失緊張的說不出話來眼淚一直掉，員警牽著他沿路尋找家人，所幸很快就找到他父親，一家團聚。

中壢警分局普仁所警員林國仁、余信錩發現迷途男童，男童因找不到家人十分慌張，應答時說不清自己從何處走失，眼淚便撲簌簌的落下，員警見男童害怕又無助，便牽著男童一邊安撫一邊沿街詢問，徒步在中原商圈的巷弄裡繞了20多分鐘，終於在中原國小前發現一名男子牽著另一名男童，員警上前詢問確認是男童父親，男子雖生氣的責備男童鬧脾氣亂跑，卻也一手將男童攬入懷中，不斷向員警道謝。

男子向員警表示，帶著兩個孩子到超商繳費，男童在超商裡一直吵著要吃餅乾，他原先不答應，繳完費後想想還是買了一盒餅乾想讓孩子分著吃，一回頭卻發現男童不見蹤影，著急地在附近尋找，慶幸孩子遇上員警才沒有發生意外。

(中時 )