韓國瑜彰化造勢首站抵鹿港天后宮，現場湧入上千民眾夾道迎接。（吳敏菁攝）

韓國瑜參拜

針對有人亂傳韓自殺的假消息，韓國瑜表示，2019年台灣最熱鬧、最興旺、最賺錢的產業，不是電子業、不是服務業，也不是農漁民，應該是黑韓產業鏈，昨天已經掛了，今天又是一尾活龍，到彰化鹿港，黑韓產業應該要適可而止，不要激起全台灣民眾的公憤，黑韓黑道到這樣沒有意思。

韓國瑜說，今天來到鹿港，開台最古老的天后宮拜媽祖，相信所有廣大人民都一樣，希望內心安靜，國泰民安，風調雨順，台灣一切都非常美好，祈禱政治上的紛紛擾擾可以適可而止，希望所有台灣人民可以珍惜得來不易的民主自由，不要再造謠抹黑。

被問到王金平日前參加宗教聯盟，韓國瑜也連跑8家宮廟？韓國瑜指出，我一直保持虔誠的心到各地拜宮廟，佛道雙修，在地方參與宗教事務，一定要有高度愛心與熱情，很多宗教與教派都很關心弱勢族群，來到鹿港天后宮，看到張主委、縣長、議長、柯呈枋委員非常感動，他們默默支撐台灣基層安定力量，對宗教事務抱持尊敬的心。

國民黨總統參選人韓國瑜今天一早展開彰化宮廟走透透活動，一進場就受到大批熱情的民眾簇擁，現場湧入上千民眾，擠得水洩不通，兩旁「凍蒜！」聲不斷，由於人潮推擠，引發司儀喝斥現場媒體與民眾，要求維持秩序，韓國瑜才進入廟內進行參香、三獻禮儀式。

韓國瑜隨後進入天后宮會議室，與廟方人員會談， 立法委員柯呈枋、林麗蟬、全國農會理事長蕭景田、前立委林滄敏、國民黨黨部主委張曼莉、鹿港鎮長許志宏、議員曹嘉豪均到場，彰化縣長王惠美也在稍後抵達現場。

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜，1日上午10點在護衛隊的護衛下到天后宮參拜媽祖，不少韓迷擠爆天后宮廣場，揮舞國旗高喊韓國瑜凍蒜。（黃國峰攝）

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜，1日上午10點在彰化縣議長謝典林 等的作陪下，到天后宮參拜媽祖。（黃國峰攝）

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜，1日上午10點到天后宮參拜媽祖，不少韓迷擠爆天后宮廣場，就要熱情相挺。（黃國峰攝）

韓國瑜抵鹿港天后宮 王惠美、柯呈坊、蕭景田陪拜廟

首站鹿港天后宮！韓：我昨天掛了，今天又一尾活龍！

(中時 )