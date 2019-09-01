一名人妻私密處不斷感染，多次就醫卻總在治療後不久又中鏢。醫師請她帶丈夫一起來治療，不料一個月後人妻卻再度感染，讓醫師百思不得其解。最後是人夫自行招認，原來他在外面有小三，夫妻治好卻又從小三感染，「3人乒乓球」讓醫師大嘆：太複雜！

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目分享遇過案例，一名人妻因為發燒又頻尿就醫，被診斷為泌尿道感染，一般而言，這種狀況只要服用抗生素7天即可治癒，但這名人妻卻反覆發炎，曾看過婦產科、感染科及泌尿外科，都在治療後不久又「中獎」。

醫師研判可能是人妻和丈夫愛愛時未使用保險套，造成「乒乓球效應」交叉感染，因此請夫妻一起來治療。豈料1個月後人妻再度感染，讓醫師百思不得其解。

最後是人夫自己向醫師招認，原來他在外面有小三，該名人夫傳染給小三，又由小三再傳染給他，「3人乒乓球」打來打去，才會不停反覆中鏢，也讓洪醫生大嘆，現在社會太複雜！

(中時電子報)