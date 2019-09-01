2019美國網球公開賽台灣好手持續為勝利奮鬥，女將詹皓晴一日兩戰，女雙首輪先和姐姐詹詠然晉級，隨後再於混雙和紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）收下八強門票，可惜男雙謝政鵬與印尼朗卡特（Christopher Rungkat）首輪出局，未能更上層樓。

詹皓晴、詹詠然女雙首輪遭遇美國科寧（Sonya Kenin）/德國瑪莉亞（Tatjana Maria），開賽就氣勢如虹，首盤連下6局而賞了對手一個「甜甜圈」，第二盤姐妹倆依舊每給對手太多機會，最終6：0、6：2迅速晉級。

這是雙詹睽違3年再度於美網女雙聯手並開胡，下一輪要和去年美網女雙8強組合俄羅斯帕維尤欽可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）/拉脫維亞瑟瓦斯托娃（Anastasija Sevastova）爭奪16強資格。

詹皓晴(右)和紐西蘭維納斯的跨國混雙組合，在今年美網打進8強。(詹皓晴提供)

經過適當休息後，詹皓晴繼續於混雙次賽事上陣，她和維納斯是大會混雙頭號種子，兩人也展現頭號種子威風，6：4、6：3直落二擊退美國克拉芙齊克（Desirae Krawczyk）/英國薩里斯伯里（Joe Salisbury），晉級到最後8強，接下來要面對今年溫布頓錦標賽混雙4強好手捷克佩絲克（Kveta Peschke）/荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof）對壘。

一日兩勝到手讓詹皓晴相當開心，透過臉書粉專表示：「一天雙戰…女雙晉級第二輪，混雙晉級八強~明天女雙繼續！」展現出全力以赴的信心。

(中時電子報)