8月31日，香港警方出動水砲車噴射「藍色水柱」。(美聯社)

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭日前前往香港，她昨天發臉書表示「拜反送中之賜，雖然起飛時間延誤了將近50分鐘，通關不到五分鐘。空蕩蕩的香港機場，是我此生僅見！」又親眼目睹「鬧事的暴民」跳越票閘，戴口罩、面具，在香港、灣仔、金鐘、北角、九龍、銅鑼灣、尖沙咀多處朝警察丟汽油彈，四處縱火，讓她不再相信這是和平抗爭。

香港「831遊行」自昨傍晚示威者朝警總扔擲汽油彈後，在晚間升級為激烈衝突，傳出港警在地鐵上無差別攻擊。香港警方在今(1日)清晨3點半左右召開記者會，強調示威者向路面投擲汽油彈，又在地鐵太子站以長傘和硬物攻擊警員，員警公共關係科高級警司余鎧均對此表示，在太子站事件中，有用「適當武力」制伏示威者，並共有40人被逮捕。

亞洲警察學會祕書長葉毓蘭日前前往香港，她昨天發臉書表示「拜反送中之賜，雖然起飛時間延誤了將近50分鐘，通關不到五分鐘。空蕩蕩的香港機場，是我此生僅見！」

葉毓蘭昨日晚間10點左右又發文說「中午好友安排在港島的香港俱樂部午餐，出了香港地鐵站，就從Airdrop 傳來20幾張照片，都是極盡煽惑反警反政府的海報。」

她表示，平日人滿為患的中環鬧區出奇的冷清，但是午餐後的地鐵站，湧現人潮，多是穿著黑T戴著口罩的年輕人，雖然午後一場暴雨，還是擋不住純心想要鬧事的暴民（很抱歉，當親眼目睹他們跳越票閘，戴口罩、面具，在香港、灣仔、金鐘、北角、九龍、銅鑼灣、尖沙咀多處朝警察丟汽油彈，四處縱火，我不再相信這是和平抗爭）現在（晚上九點）終於有大陣仗鎮暴警察同步出現清場。

(中時電子報)