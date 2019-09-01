台北市長柯文哲嘲諷韓國瑜、蘇貞昌互比人高公文太「給摟」，自己都用電子公文，讓公文爭議再起。蘇貞昌1日強調，首長比的不是公文的高低、而是有沒有在認真做事。他強調選民其實眼睛都很雪亮。

蘇貞昌說，自己當行政院長的第一份公文，是送衛星上太空，至今包括對高雄市登革熱的補助、對於受災民眾的補助等等，第一時間都非常到位，強調行政院長批的每一份公文都關係福國利民，非常重要。

蘇貞昌話鋒一轉，強調首長比的不是公文的高低，而是在方方面面有沒有認真。他認為從態度、做事，從領導團隊的每一方面，是不是對得起選民、對得起當初對選民的承諾、以及是不是身先士卒、足不足夠做為整個團隊的表率，都是是否認真的指標。

蘇貞昌認為首長不是只是個人、只是做秀，或只是為了自己政治權位的爭奪，強調選民其實眼睛都很雪亮，以台灣今天的透明度，大家都可以看得很清楚，選民都不是傻瓜，呼籲所有的首長要負起責任、堅守崗位，才符合選民期待。

(中時 )