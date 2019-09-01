中央氣象局今表示，位於南海東沙島附近的熱帶性低氣壓TD18，最快24小時內有機會形成今年第13號颱風「玲玲」；但因TD18發展速度有限，位於菲律賓東南方海面的低壓92W雖尚未達熱帶性低氣壓強度，但亦不排除「後來居上」、搶先TD18形成颱風「劍魚」。

氣象局預報員林柏東表示，目前西北太平洋上有3個低壓區，位於中太平洋的低壓90W因距離台灣有3、4千公里遠，暫且不論，美國標定為91W、位於東沙島附近海面的低壓，氣象局上午認定已形成熱帶性低氣壓TD18，加上菲律賓東南方海面的低壓92W也正在發展，這兩系統對台灣影響比較大。

林柏東指出，熱帶性低氣壓TD18在24小時之內有機會成颱，其風切條件適合，但海溫狀況不佳，發展速度有限，成颱時間點尚須看其自身發展狀況而定；92W則發展較慢，尚未達熱帶性低氣壓強度，但其海溫狀況不錯、風切條件也還行，不排除可能後來居上形成颱風。

臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」則預估，「玲玲」颱風若形成，將朝海南島附近移動，對台灣不會有直接影響。

林柏東說，受到TD18外圍雲系影響，今天台東地區、恆春半島易有短暫陣雨、雷雨，亦可能伴隨局部較大雨勢，花蓮、宜蘭也可能隨零星雲系飄入有降雨，其他地區則為晴朗、下午有午後雷陣雨天氣，降雨較偏山區，高溫約33至35度，部分地區可能達36度。

明日TD18遠離，外圍雲系影響減輕，但因環境風場仍偏東風、東南風，東南部及恆春半島可能有零星降雨，其他地區仍以午後雷陣雨天氣為主。

林柏東說，周三（4日）以後台灣位於大低壓帶中，附近有熱帶系統發展，天氣將轉趨不穩定，降雨機會高，尤其是東半部及南部，南部局部地區雨勢還會較大一些，中部以北則是雲量變多，午後可能有雷陣雨產生。

「熱低壓」形成！每小時23公里速度向西前進

(中時 )