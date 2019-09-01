美國眾議院外交委員會要求中國允許香港特區政府對反送中抗議訴求做出回應，要求港府迅速停止對抗議人士過度使用武力。針對香港愈演愈烈的抗議行動，眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）和資深共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）8月31日發表聲明，對中國武力干預香港抗議活動的威脅表示關切。

美國之音報導，聲明說，「這個星期六是北京決定嚴格限制香港普選、觸發2014年雨傘運動5週年」。聲明批評北京方面「繼續未能履行對《中英聯合聲明》的承諾，破壞了香港的自治，加深了不滿情緒，讓香港的安全、穩定與繁榮受到了侵蝕」。

聲明說，「最近幾個星期，我們看到香港人為了表達他們對未來的關切而展示出可敬的勇氣。香港各界人士決定不顧個人安危和自由，維護他們的權益，因為北京方面拒絕他們發出政治聲音」。

恩格爾和麥考爾還對北京中央政府拒絕香港特區行政長官林鄭月娥提出解決目前危機的建議表示嚴重關切。兩人在聲明中說，「北京方面拒絕允許港府有權對香港人的關切做出回應，進一步加劇了緊張局勢。我們呼籲中國領導層重新考慮這個決定。我們敦促港府立即釋放那些以政治動機指控而被捕的人，迅速停止對抗議人士過度使用武力。化解緊張局勢、恢復這座偉大城市的和平需要做出妥協」。

聲明「呼籲港府保持克制，呼籲雙方避免使用暴力，為解決香港民眾的合理擔憂而尋求和平解決的辦法」。聲明最後指出，「天安門廣場大規模謀殺已經過去30年了，中共有責任履行對本國民眾和國際社會的承諾，選擇和平的前進道路」。

(中時 )