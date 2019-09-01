黃姓男子說他今天是來請教柯P。（呂妍庭攝）

黃姓男子因不滿 警方把他架離，當場對警嗆聲。（呂妍庭攝）

柯文哲被嗆後心情不受影響。（呂妍庭攝）

台北市長柯文哲今早到嘉義市大天宮五穀王廟參拜，在會議室座談時被一名白衣男子提問嗆聲，沒多久穿白衣的黃姓男子就被警方架離，柯文哲指每天都有不同聲音，不影響心情，平常心看待，隨後前往品嘗嘉義知名火雞肉飯後繼續雲林的行程。

柯文哲早上8點到大天宮參拜，與大天宮董事長盧朝南茶敘、閒聊，廟方還送上伴手禮，氣氛融洽，這時黃姓男子先喊「總統好」，接著問「為什麼你說台灣變成賊仔？中國變成警察？」，柯文哲當下拿起麥克風說，指是解讀錯誤，是典型的穿鑿附會，還說台灣媒體不管紅媒或綠媒，都有政治目的，不管你講什麼話，都會照媒體的需要去解讀，這是台灣很大的問題。」

沒等柯文哲講完，黃男就回嗆「你這樣庶民聽不懂」還愈講愈激動，警方見情況不對，勸阻無效當場將人架開，遭警方架離現場，黃男當場氣爆，數度怒嗆員警，情緒激動地對警察駡髒話，黃男解釋，他今天是來請教柯P，說柯P自稱智商很高，要當國家領導人，要把台灣價值說出來，智商這麼商，卻老是玩弄文字遊戲，賣弄文字，販賣知識，尤其面對中國的問題就像龜孫子。

柯文哲事後被問到心情是否受影響？柯說活在這世界上，每天都有不同的聲音，不會受影響，再被回到會不會在嘉義市推出立委人選？柯P笑笑摸頭說「不要每件事都想到這個」。

(中時 )