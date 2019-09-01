雲林縣斗六市住宅凌晨火警，竄出火舌。(雲林縣消防隊提供／許素惠雲林縣傳真)

雲林縣斗六市住宅凌晨火警，消防隊救出受困主人。(雲林縣消防隊提供／許素惠雲林縣傳真)

住宅火警睡夢中逃命

雲林縣斗六市長和路一住宅1日凌晨3點多火警，屋內4人睡夢中驚醒，幸運地逃出火海。

雲林縣消防局接獲通報出動斗六、林內、公園分隊等共10輛車、17人等前往灌救，當時場內仍有2人受困，經持續搜索及搶救，約3點32分 將火勢控制，順利救出2人，3點53分火勢撲滅，4點左右殘火處裡完畢。

受困的是張姓老翁及其媳婦，老翁妻子和兒子在火災時已逃出，而張姓老翁的孫子還好因上夜班而未在家，未受到波及。

(中時 )