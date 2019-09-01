斗六民宅夜半火警 4人驚醒逃命 11:292019/09/01 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣斗六市住宅凌晨火警，消防隊灌救。(雲林縣消防隊提供／許素惠雲林縣傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣斗六市住宅凌晨火警，竄出火舌。(雲林縣消防隊提供／許素惠雲林縣傳真) 雲林縣斗六市住宅凌晨火警，消防隊救出受困主人。(雲林縣消防隊提供／許素惠雲林縣傳真) 住宅火警睡夢中逃命 雲林縣斗六市長和路一住宅1日凌晨3點多火警，屋內4人睡夢中驚醒，幸運地逃出火海。 雲林縣消防局接獲通報出動斗六、林內、公園分隊等共10輛車、17人等前往灌救，當時場內仍有2人受困，經持續搜索及搶救，約3點32分 將火勢控制，順利救出2人，3點53分火勢撲滅，4點左右殘火處裡完畢。 受困的是張姓老翁及其媳婦，老翁妻子和兒子在火災時已逃出，而張姓老翁的孫子還好因上夜班而未在家，未受到波及。 (中時 ) #老翁 #雲林縣 #火勢 #火海 #住宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市汽修廠火警 焊接工人嗆傷送醫 17:492019/08/28 社會 李佳芬農舍違建風波 新訴願人改為陳姓買主 20:232019/08/28 政治 參選無敗績！張嘉郡第3度投入雲林立委選戰 09:212019/08/29 政治 涉向簽賭站收賄 雲林三警全羈押 14:232019/08/29 社會 玉米災損 張麗善盼中央救助 04:102019/08/30 地方新聞 涉向簽賭站收賄 彰雲3警聲押獲准 04:102019/08/30 地方新聞 蘇治芬接班人 前麥寮鄉長將前進立院 09:382019/08/30 政治 綠能專區停擺 蘇治芬槓雲縣政府 17:092019/08/30 社會 翁超商印舊照遭拒 淚曝原因網心碎 08:322019/09/01 日常 貓爺爺虐貓一犯再犯 黃敬平籲嚴懲 11:262019/09/01 社會 社會熱門新聞 珍奶小籠包之後 下個獨步全球的台灣產業竟是這個？ - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 愛狗人撿到毛小孩 見飼主感動淚崩 - 社會 不慎跌落 登山客斷魂素密達斷崖 - 社會 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。