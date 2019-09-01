提到當年身為美國男籃夢幻六隊一員的「黑歷史」，湖人明星前鋒「小皇帝」詹姆斯最近不禁替自己喊冤，強調夢幻六隊會在2004年雅典奧運屈居銅牌主因，在於當時由前七六人教頭拉瑞布朗領軍的美國隊，根本毫無組織，也沒紀律！

「我們整個團隊缺乏紀律，也缺乏在世界舞台上面打球的組織架構，」詹姆斯近日提到，「雖然我們擁有偉大的球員，但我們沒有組織架構，我認為這就是我們當時只拿第3名的原因之一。」看來詹皇到現在仍對當時苦坐板凳相當不滿。

畢竟這支美國夢幻六隊，是以艾佛森、馬布里、鄧肯、歐登、史陶德邁爾等當時球星為主，包含詹姆斯、韋德、安森尼等人，都僅是打過1年NBA的菜鳥，幾乎在雅典奧運沒有獲得太多出場機會，卻必須承擔美國男籃兵敗雅典的結果。

因為美國夢幻六隊在雅典奧運預賽開幕戰，就爆冷輸給波多黎各，接著又輸給立陶宛，僅以3勝2敗、分組第4身分驚險晉級，雖在8強擊退西班牙，卻在準決賽以81比89輸給阿根廷無緣爭金，最後以104比96力挫立陶宛拿下銅牌。

就連拉瑞布朗的愛徒艾佛森，都跳出來替詹姆斯叫屈，「詹姆斯當時一場比賽可能只打5分鐘，安森尼大概也只打這麼少的時間，有太多事情發生了，結局本來不應該是那樣，我們的天賦就擺在那裡，但仍沒拿到該有的勝利。」

(中時電子報)