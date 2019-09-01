國民黨7月15日公布總統初選民調結果，高雄市長韓國瑜以44.805%支持度贏過前鴻海董事長郭台銘的27.730%，將代表國民黨角逐2020總統選戰，對戰民進黨提名的總統蔡英文。有網友分析，初選後才沒多久，號稱最強的咖瞬間變最爛的，「之前搞這麽多花招，到底在忙幾點的？」這番評論引發議論，有網友冷回「不然你要投蔡英文？」

韓國瑜去年掀起「韓流」，擁有許多死忠支持者，也在七月時贏得國民黨總統初選，將迎戰尋求連任的蔡英文。國民黨總統初選民調由全方位、全國公信力、世新大學、聯合報、TVBS等5家民調機構執行，各家抽樣至少3000份以上有效樣本。

網友rayterzll在PTT發文指出，初選前國民黨喊著「就是要派最強候選人」，初選選出韓國瑜後，號稱最強的咖瞬間變最廢、最爛的，甚至連同拉下立委，「之前搞這麽多花招，到底在忙幾點的？」

這番評論引來諸多議論，網友卻不買單表示「不然你要投蔡英文？」、「有問題的是國民黨不團結各有私心」、「郭粉沒有熱情還怪人，初選輸了不認帳」、「初選大選都一樣，就是比當下民意的判斷」、「難道要投菸黨？」、「郭初選輸了不認就是事實」。

(中時電子報)