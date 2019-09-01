颶風多利安（Dorian）今天朝巴哈馬前進。群島上下繃緊神經準備多利安正面襲擊的同時，這個怪獸等級風暴接著恐朝美國沿岸移動，從佛羅里達州一路北上至南北卡羅來納州。

美國國家颶風中心（NHC）在邁阿密當地時間今天下午5時的最新訊息中表示，多利安從大西洋持續移動，屬極度危險的4級颶風，預計明天襲擊巴哈馬西北部分地區。

至於接下來，國家颶風中心表示，多利安「未來5天依舊會是危險颶風」，但由於颶風路徑一夜之間出現變化，它會以多大威力襲擊美國沿岸哪個地區，目前還無法確切掌握，不過佛州似乎將不至於發生最壞情況。

佛州東北、喬治亞州及南卡羅來納州各社區提高警戒層級，居民忙著堆沙包，地方當局也在測試基礎建設並進行颶風演習。南卡今天更加入喬治亞州、北卡羅來納州及佛州，宣布進入緊急狀態。

國家颶風中心模擬路徑顯示，颶風有2/3機會可觸及遠至北卡的陸地。國家颶風中心主任葛蘭姆（Ken Graham）在臉書直播中說：「喬治亞州、北卡羅來納州及南卡羅來納州也得提高警覺。」

而在大巴哈馬島（Grand Bahama），商家封緊門窗，數千名身處風暴路徑位置的民眾也連忙走避。氣象預測，多利安將帶來致災性強風、威脅性命的巨浪，以及高達4.5公尺的暴潮。

而多利安以每小時13公里速度緩慢移動，代表恐將會為巴哈馬西北部帶來635毫米的超大豪雨雨量。

巴哈馬總理米尼斯（Hubert Minnis）警告多利安路徑上的居民說：「不疏散的代價，有可能是寶貴的性命其他嚴重身體傷害。」

國家颶風中心表示，多利安目前位置在巴哈馬大阿巴科島（Great Abaco）東方273公里處，週末期間將持緩慢往西移動，並於9月2日晚間至3日期間接近佛州東岸，但隨後預計將往北轉，朝喬治亞州及南、北卡羅來納州移動。

然而，國家颶風中心仍不排除多利安會在佛州登陸。

國家氣象中心東區（NWC East Region）在推特上寫道：「不確定性仍很高，路徑中任何微小的變化都可能大大改變對美國東南沿岸各地區帶來的潛在影響。」

多利安目前最大持續風速達每小時240公里，最大陣風甚至更強，讓它幾乎來到破壞性最強的最高等級5級颶風。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）今天在維吉尼亞州高爾夫球場告訴隨行記者團，總統川普已取消備受關注的波蘭華沙行，以聚焦風暴準備工作，且將「每小時聽取簡報」。

川普推文表示，多利安路徑「非常難以預測，只知道它是我們數十年所見最大最強（暴風半徑真的很寬）的颶風之一。小心安全」。

(中央社)