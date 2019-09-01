日前新竹一名UberEats外送員到雞排店取餐時，僅因未主動報上取單編號，遭到老闆娘破口大罵，甚至被陌生男子爆打，影片一出，網友們紛紛撻伐，沒想到，店家之後發出的道歉聲明，讓網友們更怒了！

一名UberEats外送員在《靠北UberEats》透露，24日前往新竹經國路的某間雞排店取餐時，僅因沒有主動報出單號，就被老闆娘爆罵，外送員致歉後，卻又遭到一名陌生男子警告，「你最好對我姊態度好一點，不然我就揍你」，隨後更動手揮拳，接著老闆娘嗆，「如果網路有什麼謠言，就找你」，畫面一出，引發網友撻伐。

沒想到，事後店家在臉書上多次發表的道歉文，讓網友認為店家毫無誠意，聲明上寫著，「我們很遺憾今天發生了這件事。今天半夜，發現臉書密碼無法登錄（應該是被不明事理，情緒過度激動的網友所駭）」、「針對本案，UberEats管理人員也須負起責任」，甚至切割動手打人的陌生男子，還表示要對發表過激言論的網友存檔留證。

老闆娘還特地去了解網友學歷後來回應對方質疑，並自稱讀的是懂人生的社會大學。（圖取自《靠北ubereats》）

網友看到聲明後狂酸，「哇，這不是道歉文吧！這感覺是警告對方耶，社會大學教的果然不同」、「UberEats到底要負什麼責任？要立正站好大喊單號，恭敬等你用好嗎？」、「路人還會幫忙經營粉絲頁呢」

疑似總部的聲明表示，關閉加盟店及其臉書專頁。（圖取自臉書）

目前該雞排店的臉書已關閉，而有其他分店在臉書專頁上PO出自稱是總公司的聲明，「提到即刻起解除與該加盟商的關係，並關閉其粉絲專頁」，雖然不少網友力讚總部的回應，但有網友也質疑一連串的聲明文像是自己人在滅火。

(中時電子報)