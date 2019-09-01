8月31日至9月2日，以「深化融合發展、共謀民族復興」為主題的第四屆兩岸關係天府論壇在四川省眉山市舉行，海峽兩岸關係協會副會長、海峽兩岸關係研究中心名譽主任孫亞夫，省台辦主任羅治平，省社科院黨委書記李後強，市委書記慕新海出席開幕式。

孫亞夫在出席論壇開幕式致詞時表示，大陸要堅定不移貫徹習近平總書記今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神和關於對台工作的重要論述，繼續堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，繼續團結台灣同胞，深化兩岸融合發展，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

李後強在致詞時說，本屆兩岸關係天府論壇以「深化融合發展 共謀民族復興」為主題，具有重大現實意義。深化兩岸融合發展是造福兩岸同胞、夯實兩岸和平統一基礎的重要途徑，共謀民族復興是兩岸同胞的共同責任。

羅治平在致詞時表示，40年前，鄧小平同志提出了「和平統一、一國兩制」的偉大構想，在小平同志的家鄉四川舉辦天府論壇，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程建言獻策、貢獻才智，這是舉辦論壇的初衷，也是責任所在。

慕新海在致詞中說，近年來，眉山始終踐行習近平總書記關於「推動兩岸經濟社會融合發展」重大理念，不斷加強與台灣各界交流交往，在經貿投資、產業合作、人才交流等領域達成了一攬子合作意向，推動眉台經貿合作邁向了更深層次、更寬領域、更高水平。此次「兩岸關係天府論壇」選擇眉山，眉山將竭誠為論壇成功舉辦、為與會專家學者凝聚智慧共識做好後勤保障。

本屆論壇由國務院台辦研究局指導，海峽兩岸關係研究中心、四川省台辦、四川省社科院共同主辦。來自台灣中國文化大學、政治大學、淡江大學、輔仁大學等校學者和大陸全國台灣研究會、中國社會科學院、北京聯合大學、廈門大學、四川省社科院等大陸研究機構、高校的專家學者共80多人參加論壇。

兩岸關係天府論壇於2016年4月首次舉辦，是四川省和海研中心共同搭建的兩岸關係研究領域學術交流的新平台。

本次論壇以「深化融合發展 共謀民族復興」為主題，論壇上，周志懷、鄭劍、趙建民、朱鳳芝等12位海峽兩岸知名學者做主題演講，參會專家學者圍繞 「當前台灣政局與兩岸關係形勢評估與前瞻」、「構建兩岸關係和平發展框架的回顧與展望」、「深化兩岸融合發展的思考與建言」等議題展開熱烈討論，為積極應對當前複雜嚴峻的台海局勢、促進兩岸融合發展集聚智慧、獻計獻策。

論壇期間，參會台灣嘉賓還前往三蘇祠、眉山泡菜博物館等參訪交流，感受當地歷史文化和經濟社會發展活力。

(中時 )