新北市長侯友宜今（1日）上午再度表示，二哥不是台北市長柯文哲，也不是前行政院長賴清德，更不是副總統陳建仁，就是專心把醫療服務和教學做好就很好。（葉書宏攝）

媒體報導鴻海創辦人郭台銘有意找新北市長侯友宜的二哥侯明鋒擔任副手，合作搭檔參選正副總統。新北市長侯友宜今（1日）上午再度表示，二哥不是台北市長柯文哲，也不是前行政院長賴清德，更不是副總統陳建仁，就是專心把醫療服務和教學做好就很好。

侯友宜今（1日）上午10時許，前往中和區錦和運動公園與國小學生一起踢足球，媒體仍持續關心侯明鋒是否會擔任前鴻海創辦人郭台銘副手。侯明鋒目前擔任高雄醫學大學附設醫院院長。

侯友宜表示，二哥不是台北市長柯文哲，也不是前行政院長賴清德，更不是副總統陳建仁，醫院昨天已經發了聲明，二哥一切以教學、研究、醫療為重，對於政治毫無興趣。

侯友宜說，兄弟倆在一起，從來不聊政治問題，可以想見二哥對於政治毫無所悉，正式發聲明中的內容，大家可以清楚這個態度。另外，侯也坦言，二哥有跟自己證實，好好做他的醫療、教學研究，才是最重要的事情。

侯友宜表示，外面的紛紛擾擾，對兄弟倆而言就是單純做好一件事，台灣真的很小，選舉都是一時的，每個人一定要靜下心來，「知道自己的角色，把自己的角色扮演好，台灣才有力量往前走。」

(中時 )